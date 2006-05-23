Избран председатель Одесского облсовета
20:03, 23 мая 2006Политика
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Не без претензий от оппозиции
Председателем Одесского областного совета избран представитель Партии регионов Николай СКОРИК.
Как передает корреспондент УНИАН, Н.СКОРИК, который до сих пор работал заместителем председателя правления АКБ «Имексбанк», избрали подавляющим большинством голосов.
В голосовании приняли участие 95 депутатов облсовета из 116 зарегистрированных в сессионном зале.
Раньше Социалистическая партия Украины, Блок Юлии Тимошенко, «Народный Союз Наша Украина» и партия «Возрождение» заявили, что не намерены принимать участие в выборах председателя Одесского облсовета «в связи с нелегитимностью сессии».
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