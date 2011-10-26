В ВР хотят знать, где 147 миллионов, собранных Екатериной Ющенко

Народный депутат от блока «Наша Украина – Народная Самооборона» Кирилл КУЛИКОВ внес на рассмотрение парламента проект постановления "О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию фактов исчезновения благотворительных средств на строительство "Детской больницы будущего" и других нарушений Конституции и законов Украины Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба К.КУЛИКОВА.

"Детская больница будущего" должна была стать уникальным лечебным заведением для тяжелобольных детей. По инициативе Президента В.ЮЩЕНКО на строительство "Детской больницы будущего" было собрано 147 млн. 201 тыс. грн. благотворительных средств. В 2009 году было начато строительство, а в 2012 году больница должна была полностью сдана в эксплуатацию и принимать пациентов", - сказал К.КУЛИКОВ.

Однако депутат напоминает, что на сегодняшний день строительство больницы полностью остановлено. "На территории, где должна была бы располагаться больница, построено несколько стен и асфальтированных дорожек. Судьба 147 млн. грн., собиравшихся всем государством, неизвестна. А дети остаются без должной медицинской помощи", - добавил он.

"Не важно, хотя интересно, куда девались несколько миллионов, которые перечисляли олигархи, чтобы угодить ЮЩЕНКО-Президенту. Однако важнее выяснить, куда исчезли последние трудовые, которые перечисляли обычные украинцы на святое дело", - убежден депутат.

Как сообщал УНИАН, капсула в фундамент Детской больницы будущего была заложена 16 марта 2006 года на территории клинической больницы "Феофания" в Киеве. Во время телемарафона "Детская больница будущего", проходившего 17 декабря 2006 года, было собрано более 262 млн. грн. благотворительной помощи.

20 октября 2011 года народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Геннадий МОСКАЛЬ направил обращение в Генеральную прокурору Украины с просьбой провести тщательную проверку всех обстоятельств так и не начатого строительства Детской больницы будущего и установить, куда делись собранные благотворительные средства.

В тот же день в благотворительном фонде “Детская больница будущего” заявили, что по результатам проверок контролирующих органов никаких нарушений в его работе не выявлено.