Евродепутат: перспектива членства Украины в ЕС должна быть зафиксирована

Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом и соответствующая резолюция Европарламента должны содержать положение о перспективах членства государства в ЕС. Это в комментарии Укринформу подчеркнул депутат Европарламента от Латвии Александр Мирский (политическая группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов).

"Перспектива членства Украины в ЕС должна быть зафиксирована в Соглашении об ассоциации. Также в совместном проекте резолюции Европарламента, которая сегодня предварительно согласована всеми политическими группами, это также содержится. И это положение в консолидированной позиции Европарламента останется, если "народники" (политическая группы Европейских народных партий. - Ред) не придумают что-то новое", - сказал Мирский.

По словам политика, "самое главное в нынешней ситуации - не поддаваться эмоциям и достичь договоренностей об окончательном сроке подписания Соглашения об ассоциации". А.Мирский убежден, что это актуальная задача МИД Украины и всех европейцев и украинцев, политиков, которые поддерживают интеграцию государства в ЕС.

"Ссылаться на какую-то ситуацию в Украине, связанную с Тимошенко, для того, чтобы весь украинский народ пострадал... Ведь незаключение Соглашения нанесет убытки не тем, кто сегодня при власти в Украине, а простым людям. Виноваты ли они, что в свое время украинские законы не привели в соответствие с европейскими нормами?" - отметил депутат Европарламента.

Мирский констатировал, что ситуация вокруг Украины сегодня "трясет весь европейский политический бомонд". В то же время политик подчеркнул, что Украина очень нужна Европе. "Европе не нужно считать, что Украина сама напрашивается... Если бы не было взаимно выгодной ситуации в подписании Соглашения об ассоциации для обеих сторон, то, наверно, Украине бы просто цинично показали на двери", - считает он.

По словам европарламентария, украинские политики должны помнить, что они "не школьники, а полноправные, полнокровные игроки на европейском пространстве".

"Из этой позиции необходимо осознавать, что никто никому не будет делать услуги и подарки. Это соглашение взаимовыгодное", - резюмировал Мирский.