ПР не пустит губернаторов на выборы в ВР: «у них другая задача»

Главы облгосадминистраций не будут баллотироваться на выборах в Верховную Раду 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Тернополе заявил первый заместитель председателя Партии регионов Владимир РЫБАК, комментируя избрание губернатора Тернопольской области Валентина ХОПТЯНА председателем областной организации Партии регионов.

«Председатели областных организаций нашей партии в большинстве областей возглавляют облгосадминистрации. Мы приняли решение, что они не баллотируются, их задача – обеспечить проведение выборов, чтобы не было нарушений, и чтобы наблюдатели могли нормально работать», – объяснил В.РЫБАК.

Он добавил, что на выборах 2012 года Партия регионов также изменит подходы к формированию списка кандидатов.

«Сейчас в Верховной Раде преобладают депутаты из Киевской области. Мы же считаем, что должны быть депутаты из всех областей. Поэтому по мажоритарным округам в областях от нас будут баллотироваться авторитетные в этом крае люди», – сказал В.РЫБАК.

Список кандидатур, по его словам, председатели областных организаций Партии регионов уже передали в Киев.

«Они дали фамилии, теперь мы проверяем. Потому что наша задача – выиграть выборы. Будем делать несколько социологических исследований, и не все будем говорить в регионы. Будем изучать, кто наиболее авторитетный человек, того и будем делегировать. Не исключаем, что этот человек и не будет принадлежать к Партии регионов», – сказал В.РЫБАК.