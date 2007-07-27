Украинцы боятся открыто выступать в защиту своих прав – опрос

Больше половины украинцев опасаются открыто выступать против власти в прессе, на митингах и собраниях.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Института Горшенина, переданные УНИАН.

В то же время, всего 25% опрошенных считают, что опасаться нечего.

Согласно результатам соцопроса, 45,6% респондентов считают, что в ближайшее время в Украине проведение массовых акций протеста граждан в защиту своих прав невозможно. Допускают проведение таких акций 35,9% опрошенных.

При этом, две трети украинцев считают недопустимым внесение изменений в законодательство, в результате которых Президент Украины избирался бы депутатами Верховной Рады. Избрание Президента в парламенте допускает только каждый пятый респондент. При этом, большинство - 67,4% опрошенных считают, что в Украине необходим пост главы государства.

Результаты соцопроса также свидетельствуют о том, что 90% украинцев выступают за отмену депутатской неприкосновенности.

Комментируя результаты соцопроса, эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА отметил, что «опасения перед властью являются частью ментальности украинцев». При этом, по его словам, более важным является то, что полученные результаты говорят о тотальном недоверии избирателей к власти. «Недоверие проистекает из непонимания. Избиратели до конца не понимают, что они могут изменить свою жизнь путем выборов. Мы зафиксировали разрыв в логической связке между улучшением жизни человека, его политическим выбором и властью», - сказал В.ЗАСТАВА.

Исследование проводилось в рамках годовой программы социологических исследований «Ментальные основы выбора» с 12 по 25 февраля 2007 года. В ходе исследования было опрошено 2012 респондентов, которые репрезентуют взрослое население в возрасте старше 18 лет, в 143 населенных пунктах Украины (83 города и 60 сел). Ошибка репрезентативности исследования не превышает +/- 2,4%.