На суде у Луценко прокурор рассорился с адвокатами

Защитники экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в очередной раз сорвали заседание по уголовному делу, не явившись сегодня в суд.

Об этом заявил прокурор Дмитрий ЛОБАНЬ, комментируя ход рассмотрения уголовного дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО в Печерском районном суде Киева, сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Как заявил государственный обвинитель, «согласно требованиям ст. 289 Уголовно-процессуального кодекса Украины, когда в процессе присутствует хотя бы один прокурор – судебное заседание может проходить без препятствий. Когда отсутствует несколько адвокатов, и их подзащитные возражают против продолжения судебного процесса – судья вынужден объявить перерыв и перенести заседание на другой день».

«То есть, мы видим, что защитники в очередной раз сорвали судебное заседание. В этом случае действующим законом предусматривается замена таких защитников», - заявил прокурор.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева сегодня отложил рассмотрение дела Ю.ЛУЦЕНКО из-за отсутствия в зале двух адвокатов, которые заняты в других судебных процессах и о чем заранее предупреждали суд.

В свою очередь обвинение попросило суд принять в отношении адвокатов дисциплинарные меры.

В ответ сторона защиты обратила внимание на то, что тогда также необходимо принять дисциплинарные меры в отношении прокурора Виктора КЛИМЕНКО, который сегодня по неизвестным причинам не явился на судебное заседание и заранее не предупредил суд о своем отсутствии.

Судебное заседание перенесено на 26 октября.