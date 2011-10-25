СМИ: Киев не рискнет просить ЕС о перспективе членства

В Министерстве иностранных дел Украины называют «пустым» договор об ассоциации без фиксации в нем перспективы членства Украины в Европейском Союзе.

Об этом пишет газета "Коммерсантъ Украина" (№173 (1447) от 25 октября).

Как напоминает издание, юбилейный, 20-й раунд переговоров по соглашению об ассоциации по замыслу организаторов должен был стать последним в продолжающемся с весны 2007 года переговорном процессе. На минувшей неделе Украина и ЕС завершили согласование наиболее сложной части соглашения - раздела о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и ЕС. Если завтра стороны снимут вопросы и по политической части документа, это позволит объявить о том, что он готов к ратификации.

В распоряжении "Коммерсанта" оказался текст договора, вынесенный на обсуждение. Проект документа согласован практически полностью – как дискуссионные отмечены лишь несколько фрагментов, в частности, преамбула.

Издание напоминает, что на минувшей неделе Президент Виктор ЯНУКОВИЧ потребовал включить в документ упоминание о "перспективе вхождения Украины в ЕС", заявив, что в противном случае заключение договора будет отложено.

Между тем в предложениях МИД, разработанных к переговорам, указание Президента выполнено не полностью – Киев не потребовал от Брюсселя непосредственного упоминания о перспективе членства, ограничившись намеком на нее.

"Статья 49 Договора Евросоюза предполагает право на членство в ЕС любого европейского государства", – говорится в украинской версии преамбулы. Там же предлагается формально подтвердить статус Украины как "европейского государства".

"Для меня неважно, как именно будет зафиксирована перспектива – ссылкой на 49-ю статью, или на 2-ю статью, или как-то иначе. Главное, чтобы было указание на конечный результат в виде членства... Без членства этот договор пустой", – заявил газете руководитель украинской переговорной группы, заместитель министра иностранных дел Павел КЛИМКИН.

Между тем и этой формулировки достаточно, чтобы завести переговоры в тупик – ранее Брюссель неоднократно подчеркивал, что считает недопустимым упоминание ст. 49 Договора ЕС в соглашении об ассоциации.

«Коммерсант» отмечает, что до недавнего времени Украина не столь категорично требовала перспективы членства. Так, процитированные требования Киева включены в проект с пометкой "новые". К тому же ранее стороны согласовали абзац преамбулы, исключающий фиксацию прямой перспективы членства – о том, что соглашение об ассоциации "оставляет дальнейшее развитие взаимоотношений Украины и ЕС открытым".