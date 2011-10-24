Турчинов похвастался, что их человек победил на выборах в райсовет

Кандидат от партии «Батькивщина» вчера победил на выборах в Броварской районный совет в одном из мажоритарных округов Киевской области.

Об этом, отвечая на вопрос журналистов, сообщил на брифинге первый заместитель председателя партии "Батькивщина" Александр ТУРЧИНОВ, сообщает сайт партии.

«В это воскресенье на выборах в Броварской райсовет наш кандидат одержал победу. Несмотря на давление, фальсификации и другие попытки власти провести своего кандидата, мы получили цифру 34%, а Партия регионов - 10%. Это свидетельствует о реальном распределении сил», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, эти показатели свидетельствуют о реальных предпочтениях граждан.

«Несмотря на все заказные рейтинги, которые фальсифицирует власть, «Батькивщина» остается той политической силой, которой доверяют», - подчеркнул АТУРЧИНОВ.