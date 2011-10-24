Зурабов: Украина и Россия договорились об использовании маяков

Россия и Украина согласовали вопрос использования украинских маяков Черноморского флота РФ.

Об этом сообщил посол РФ в Украине Михаил ЗУРАБОВ в интервью “Комсомольской правде в Украине”,опубликованном сегодня.

По информации посла, в ближайшее время ожидается подписание соглашений по использованию военными ЧФ РФ украинских маяков и гидрографических объектов, расположенных в Крыму.

«Сейчас подход в использовании навигационной инфраструктуры уже согласован. Решение найдено и отрабатываются детали. Использование маяков, инфраструктуры, объектов гидрографии, конечно, является проблемой в работе флотов, но в ближайшее время мы сможем ознакомить общественность с нашими решениями», - сказал М.ЗУРАБОВ.

В тоже время, по его данным, не решен вопрос относительно использования "НИТКИ", украинского учебного комплекса, предназначенного для отработки взлета и посадки истребителей на палубу авианосца. По словам М.ЗУРАБОВА, ряд украинских ведомств отказываются передавать "НИТКУ" россиянам для тренировок.

Как сообщал УНИАН, 2 августа Хозяйственный суд Крыма вынес решение, что маяки Черноморского флота РФ в ближайшее время должны быть изъяты украинскими судебными исполнителями.

В МИД Украины заявили, что считают, что вопрос относительно использования объектов навигационно-гидрографического обеспечения (НГО) безопасности мореходности в Черном и Азовском морях должен решаться путем переговоров.

Директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН отметил, что российская сторона отказывается от выполнения решений украинского суда, ссылаясь на их несоответствие регламенту решения спорных вопросов, предусмотренному базовыми соглашениями по Черноморскому флоту РФ.

О.ВОЛОШИН заверил, что в ходе переговоров украинская сторона приложит усилия, чтобы решить этот вопрос без излишней политизации, но с полным соблюдением национальных интересов Украины.