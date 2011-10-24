Турчинов говорит, что новое дело Тимошенко по ЕЄСУ - заказ Януковича

Уголовное дело в отношении лидера партии «Батьківщина», бывшего руководителя корпорации «Единые энергетические системы Украины» Юлии ТИМОШЕНКО по фактам хищения средств и неуплаты налогов ЕЭСУ возобновлено по заказу Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ.

«Мы не удивлены этим, поскольку это является заказом Президента Украины», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, В.ЯНУКОВИЧ еще на минувшей неделе в интервью иностранным средствам массовой информации дал понять, что дела против Ю.ТИМОШЕНКО будут возбуждаться и в дальнейшем.

«Сегодня Генеральная прокуратура Украины отрапортовала, что заказ Виктора ЯНУКОВИЧА выполнен», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, власть под прикрытием успокоительных заявлений для Запада продолжает раскручивать маховик репрессий.

«Логики юридической в этих делах нет, поэтому их можно объяснить только страхом, желанием мести и слабостью этого режима, потому что других объяснений относительно дел ЕЭСУ не существует», - сказал первый заместитель председателя партии «Батьківщина».

По словам А.ТУРЧИНОВА, его удивляет заявление представителя Генеральной прокуратуры о намерении подать кассацию на незаконное закрытие дела, что касалось нарушений в работе ЕЭСУ. А.ТУРЧИНОВ заметил, что это дело закрывали две палаты Верховного Суда Украины в полном составе.

«То к кому Вы, господин ПШОНКА, собираетесь обратиться с кассацией?», - спросил первый заместитель лидера партии «Батьківщина».

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 20 октября отменила постановление о закрытии уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по фактам хищения более 25 млн. грн. бюджетных средств и уклонения от уплаты более 20 млн. грн. налогов путем внедрения преступной финансовой схемы расчетов за природный газ корпорацией «Единые энергетические системы Украины» и сокрытия доходов от деятельности ее оффшорной компании.

Одновременно Генпрокуратура обжалует в кассационном порядке «незаконные решения суда о закрытии других эпизодов преступной деятельности по данному уголовному делу».

В ГПУ считают, что постановление бывшего генпрокурора С.ПИСКУНА о закрытии этого дела, а также решения суда, вынесены «без полного, всестороннего расследования, то есть поспешно и немотивированно».

Справка УНИАН. В январе 2001 году Генпрокуратура возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО уголовные дела по обвинению в даче взятки экс-премьеру Павлу ЛАЗАРЕНКО, контрабанде российского газа, фальсификации и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в годы ее руководства корпорацией ЕЭСУ.

13 февраля 2001 года Ю.ТИМОШЕНКО была арестована по санкции Генеральной прокуратуры по обвинению в хищении (будучи руководителем ЕЭСУ) бюджетных средств, предназначенных для оплаты российского газа. В марте 2001 г. Печерский районный суд Киева признал беспочвенность выдвинутых обвинений и отменил санкцию на арест Ю.ТИМОШЕНКО.

9 апреля 2003 г. Апелляционный суд Киева принял решение, которым признано незаконным и отменено решение о возбуждении уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО, а производство закрыто.

18 ноября 2005 года Верховный суд Украины своим решением окончательно отменил все уголовные дела, возбужденные против Ю.ТИМОШЕНКО и членов ее семьи.

Как известно, Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году.

13 октября стало известно, что СБУ возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО еще одно уголовное дело - за перевод долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный