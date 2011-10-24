В «Нашей Украине» обвиняют Табачника в шулерстве

17:10, 24 октября 2011
Политика
1372

"Решил, что он сможет обмануть студентов"

Партия «Наша Украина» выступает категорически против принятия разработанного профильным министерством законопроекта о высшем образовании, поскольку он «радикально сужает образовательные права студентов, разрушает автономию высших учебных заведений и создает для чиновников от образования широкие возможности для коррупционных злоупотреблений и незаконного заработка на студентах».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

В партии отмечают, что в последней редакции законопроекта остались нормы, против которых весь год протестует украинское студенчество. Вместо ныне действующей нормы о неизменности платы на протяжении всего срока обучения, в ст. 67 министерского законопроекта появилась норма о том, что администрация вуза получает полное право заключать со студентом контракт об оплате за обучение на любой срок (и на семестр, и на месяц). При такой системе студенты из небогатых семей очутятся под жестким финансовым прессингом со стороны администрации вузов.

Кроме того, отмечают в «Нашей Украине», 40-я статья законопроекта вводит обязательный балл университета при поступлении в вуз, что уничтожает внешнее независимое оценивание и возвращает взяточничество в приемные комиссии, поэтому, «можно не сомневаться, что во многих вузах балл университета станет коррупционной рентой, которую опять будут вынуждены платить родители поступающих».

Также, отмечают в партии, неизменными остаются и нормы законопроекта, направленные на сокращение численности студентов, которые могут рассчитывать на получение стипендий (ст. 56), ликвидацию верхней границы учебной нагрузки на преподавателей и многие другие.

В этом контексте «Наша Украина» заявляет, что поддерживает украинских студентов и общественные объединения, которые выступают против манипуляционного студенческого референдума, инициированного министром образования и науки Дмитрием ТАБАЧНИКОМ, который «решил, что он сможет обмануть студентов и общество и путем подтасовки вопросов референдума срежиссировать поддержку антисоциального и коррупционного законопроекта о высшем образовании».

В «Нашей Украине» убеждены, что принятие правительственного законопроекта «О высшем образовании» должно быть остановлено. Партия призывает все оппозиционные силы, все общество, каждого гражданина «выступить против шулерского проекта ТАБАЧНИКА и продемонстрировать самое широкое общественное единство для защиты наших детей и будущего украинского образования».

Как сообщал УНИАН, сегодня в более чем 100 высших учебных заведениях прошел Всеукраинский студенческий референдум относительно поддержки студентами положений законопроекта «О высшем образовании».

Социолог Ирина БЕКЕШКИНА назвала этот референдум манипуляционным.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter