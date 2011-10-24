В «Нашей Украине» обвиняют Табачника в шулерстве

Партия «Наша Украина» выступает категорически против принятия разработанного профильным министерством законопроекта о высшем образовании, поскольку он «радикально сужает образовательные права студентов, разрушает автономию высших учебных заведений и создает для чиновников от образования широкие возможности для коррупционных злоупотреблений и незаконного заработка на студентах».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

В партии отмечают, что в последней редакции законопроекта остались нормы, против которых весь год протестует украинское студенчество. Вместо ныне действующей нормы о неизменности платы на протяжении всего срока обучения, в ст. 67 министерского законопроекта появилась норма о том, что администрация вуза получает полное право заключать со студентом контракт об оплате за обучение на любой срок (и на семестр, и на месяц). При такой системе студенты из небогатых семей очутятся под жестким финансовым прессингом со стороны администрации вузов.

Кроме того, отмечают в «Нашей Украине», 40-я статья законопроекта вводит обязательный балл университета при поступлении в вуз, что уничтожает внешнее независимое оценивание и возвращает взяточничество в приемные комиссии, поэтому, «можно не сомневаться, что во многих вузах балл университета станет коррупционной рентой, которую опять будут вынуждены платить родители поступающих».

Также, отмечают в партии, неизменными остаются и нормы законопроекта, направленные на сокращение численности студентов, которые могут рассчитывать на получение стипендий (ст. 56), ликвидацию верхней границы учебной нагрузки на преподавателей и многие другие.

В этом контексте «Наша Украина» заявляет, что поддерживает украинских студентов и общественные объединения, которые выступают против манипуляционного студенческого референдума, инициированного министром образования и науки Дмитрием ТАБАЧНИКОМ, который «решил, что он сможет обмануть студентов и общество и путем подтасовки вопросов референдума срежиссировать поддержку антисоциального и коррупционного законопроекта о высшем образовании».

В «Нашей Украине» убеждены, что принятие правительственного законопроекта «О высшем образовании» должно быть остановлено. Партия призывает все оппозиционные силы, все общество, каждого гражданина «выступить против шулерского проекта ТАБАЧНИКА и продемонстрировать самое широкое общественное единство для защиты наших детей и будущего украинского образования».

Как сообщал УНИАН, сегодня в более чем 100 высших учебных заведениях прошел Всеукраинский студенческий референдум относительно поддержки студентами положений законопроекта «О высшем образовании».

Социолог Ирина БЕКЕШКИНА назвала этот референдум манипуляционным.