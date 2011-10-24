Янукович заманивает эмигрантов в Украину: «Там интересно»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призвал бразильцев украинского происхождения возвращаться в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал во время встречи с украинской диаспорой в Бразилии, где он находится с государственным визитом.

«Приезжайте в Украину – там сейчас интересно… это для меня будет хорошая новость», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он рассказал о реформах, которые сейчас происходят в Украине. «Сейчас мы пытаемся найти такую возможность развивать экономику, чтобы достичь положительного толчка. Нужно занимать активную позицию в мире», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ также поздравил украинскую диаспору со 120-й годовщиной начала украинской иммиграции в Бразилию.

В свою очередь посол Украины в Бразилии Олег ГРУШКО рассказал, что сегодня в Бразилии проживает более 500 тыс. украинцев, большинство живет в штате Парана. Первые украинцы прибыли из западных территорий страны в 1891 году.