Турчинов заявляет, что у Тимошенко проблемы со спиной

Первый заместитель лидера партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО имеет проблемы со здоровьем, в частности, ее тревожат боли в спине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

«Есть проблемы со здоровьем. Есть проблемы со спиной», - сказал он.

В то же время А.ТУРЧИНОВ заметил, что лично не встречался с Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку ни его, ни народных депутатов к ней не пускают.

Он добавил, что вся информация о состоянии здоровья Ю.ТИМОШЕНКО поступает от ее адвокатов.

«Поэтому больше я ничего не могу сказать», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО было арестовано 5 августа. 11 октября Печерский райсуд Киева осудил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.