Начнется акция «На велосипеде на работу. Весна-2006»

24 мая 2006 г. состоится акция "На велосипеде на работу. Весна-2006." Около тысячи велосипедистов проедут по центру города, чтобы обратить внимание администрации города, своих руководителей и автомобилистов на неотложную потребность в велодорожках, велостоянках, гражданских условиях на рабочих местах для того, чтобы иметь возможность ездить на работу на велосипедах, а также рассчитывать на уважение со стороны других участников дорожного движения.

Акция начнется общим сбором под Аркой Дружбы народов в 7:30, откуда в 8:00 велосипедисты отправятся по Крещатику к площади Льва Толстого, по ул. Льва Толстого к ул. Владимирской и по ул. Владимирской к Михайловской площади.

Велосипедисты города предупреждают:

С 8:00 до 9:00 центр города будет затруднен для движения из-за большого количества велосипедистов. Мы совсем не хотим, чтобы из-за нас у кого-то возникли неприятности из-за опоздания.