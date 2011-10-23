Тарасюк: армия всё меньше, а генералов всё больше
Внесен законопроект
Народный депутат, лидер НРУ Борис ТАРАСЮК внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который должен остановить возрождение советской традиции отмечать гражданских руководителей спецслужб высшими воинскими званиями.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Народного руха Украины.
Так, проектом закона «О внесении изменения в статью 5 Закона Украины «О воинской обязанности и воинской службе» относительно порядка присвоения воинского звания «генерал армии Украины» предлагается дополнить статью 5 этого закона положением о том, что высшее воинское звание «генерал армии Украины» присваивается Президентом Украины исключительно лицам высшего офицерского состава Вооруженных сил Украины за особые заслуги в руководстве обороной государства в военное время.
“В мировой истории всегда существовала практика, когда высшее воинское звание присваивалось только главнокомандующим сухопутных войск за особые заслуги в управлении военными действиями во время войны. Вместе с тем в Украине с 1991 года высшее воинское звание «генерал армии Украины» было присвоено 14 чел., из них в Министерстве обороны Украины только 5 генералам. И это при том, что численность украинских Вооруженных сил постоянно сокращается, уменьшается также количество должностей высшего офицерского состава”, - отмечает Б.ТАРАСЮК.
«Присвоение воинского звания «генерал армии Украины» в мирное время, без проявления лицом качеств полководца, а лишь в связи с тем, что лицо занимает должность, которой отвечает данная категория воинских званий, является необоснованным и чрезмерным. Существующая в Украине практика негативно влияет на авторитет воинского звания, девальвирует его, вредит авторитету воинской службы и противоречит здравому смыслу», - считает парламентарий.
Как сообщалось, недавно Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил председателю Службы безопасности Украины Валерию ХОРОШКОВСКОМУ звание «генерал армии Украины».