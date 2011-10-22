Ющенко ждет сдачи украинской трубы России «через два-три дня»

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что власть Украины для снижения цены на российский газ пойдет на создание консорциума с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в эфире Шустер Live.

"Думаю, через два-три дня мы станем свидетелями, как газотранспортные компании договорятся о том, что можно газотранспортную систему взять или в аренду, или сделает консорциум. Через несколько дней. Думаю, шедевр какой-то появится", - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, сделать такое предположение можно, исходя из подписания соглашения о зоне свободной торговли со странами СНГ. Он добавил, что именно после этого "появится политический ответ: мы еще на 100 вам скостим цену на хуторе Михайловском (граница на Востоке между Украиной и Россией)".

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что впоследствии может быть поставлен вопрос и о снижении цены на газ взамен на вступление Украины в Таможенный союз.

"Этого будет мало. Мы будем говорить о Таможенном союзе. Мы станем свидетелями, как будет дискуссия о Таможенном союзе, о так называемом валютном союзе, и, может, еще на 50 скостят. И в этих условиях сегодняшних мы можем выйти на хуторе Михайловский приблизительно в цене 200, что абсолютно отвечает экономической модели", - добавил он.