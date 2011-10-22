Посол Германии: в ЕС идет дискуссия о санкциях против украинских чиновников

Посол Германии в Украине Ганс-Юрген ГАМЗЕТ подтверждает, что в ЕС идет дискуссия относительно возможности введения санкций против украинских высокопоставленных должностных лиц, замеченных в нарушениях правосудия, демократических норм, прав и свобод граждан.

Об этом он заявил в интервью газете "Зеркало недели. Украина" 22 октября.

«Сейчас дискуссия на эту тему еще не очень широкая, но динамику политических процессов не всегда можно спрогнозировать, - объяснил дипломат. - Нам надо пытаться не попасть в заколдованный круг санкций, требований и свертывания переговоров».

Правда, по словам посла, следующий важный шаг приближения Украины к ЕС сможет состояться только в том случае, если ЕС убедится, что уровень правовой государственности соответствует определенным стандартам, что давление на оппозиционные силы не возрастает, что обеспечивается соблюдение свободы печати и свободы слова и что будут проведены свободные выборы, на которых оппозиция получит возможность вступить в равноправную конкурентную борьбу с правительством. «По всем этим пунктам пока что есть сомнения», - сказал Г.-Ю.ГАМЗЕТ.

По мнению посла, все это делает отсрочку подписания Соглашения об ассоциации возможной, «а сейчас еще и скорее вероятной».

«Только жаль, что от затягивания процесса подписания Соглашения об ассоциации пострадает, разумеется, прежде всего население Украины, поскольку целью, конечно, является включение Украины в сферу благосостояния ЕС и содействия с помощью Соглашения о свободной торговле дальнейшему развитию страны на основах рыночной экономики. Но я все же надеюсь, что Соглашение об ассоциации будет выведено на финальную стадию», - добавил дипломат.

Вместе с тем посол Германии заявил, что перспектива членства Украины в Европейском Союзе появится тогда, когда в Украине будет построена «Европа».

Комментируя заявление Президента Виктора ЯНУКОВИЧА о том, что Украина может перенести сроки подписания соглашения об ассоциации с ЕС, Г.-Ю.ГАМЗЕТ отметил: «Возможно, Президент ЯНУКОВИЧ хотел этим сказать, что соглашение становится для правительства Украины менее приоритетным».

«Но опыт показывает, что путь к ЕС находят только те страны, которые действительно туда стремятся. Вместе с тем ясно, что в случае затягивания ситуация не станет проще», - сказал посол.

По его словам, до сих пор в Евросоюзе Украину рассматривали как страну, которая демонстрирует существенные признаки демократии и свободы, которые прокладывают путь к подписанию Соглашения об ассоциации.

«Однако сейчас бремя доказательств становится обратным: необходимо будет доказать наличие желания действительно идти по этому пути, а также что все, о чем говорится и что прописывается в законах, - это не только слова. Прежде всего не следует думать, что еще на стадии переговоров, как бы в поиске «компромисса», можно договориться и прописать в тексте Соглашения об ассоциации «перспективу». Перспектива появится тогда, когда в Украине будет построена «Европа». Но сейчас мы, скорее, еще больше от этого отдалились, чем приблизилися», - подчеркнул дипломат.