Герман: Не надо бежать «задрав штаны» за Европой

Советник Президента Украины Анна ГЕРМАН считает, что после заявлений главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА относительно дела экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО Европа поняла, что нельзя говорить на языке ультиматумов с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера в эфире Шустер Live.

"Иногда с нами начинают говорить достаточно остро, так как со школьниками... Очевидно, что такие острые заявления европейских руководителей вызвали такую же острую реакцию нашего Президента. Мне кажется, что лидеры Европейского Союза уже осознали, что говорить с Украиной, как со школьником, как с какими-то третьесортным людьми, очевидно, нельзя", - сказала она.

А.ГЕРМАН подчеркнула, что нынешняя власть закрепила европейский путь законом Украины "О принципах внутренней и внешней политики". "Отныне этот путь украинский к Евросоюзу является законом государства Украина. И тот, кто хотел бы данный закон нарушить, должен был бы за это отвечать", - добавила советник Президента.

В то же время, отметила .ГЕРМАН, Украина путь евроинтеграции могла бы пройти быстрее, но Европейский Союз не дает нам той перспективы.

Она подчеркнула, что нужно угомонить страсти вокруг данной ситуации. "Не нужно бежать "задрав штаны за комсомолом", как писал Есенин, в Европу. Нужно спокойно идти", - сказала советник Президента.

Как сообщал УНИАН, 18 октября лидеры ЕС приняли решение отложить визит Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА в Брюссель, запланированный ранее на 20 октября, на неопределенное время.

Такое решение стало следствием завершения судебного процесса над Ю.ТИМОШЕНКО, который ЕС не признает честным и открытым.

В.ЯНУКОВИЧ в свою очередь сделал в последнее время несколько заявлений относительно проблемных вопросов с ЕС. Он, в частности, заявил о том, что освободить Ю.ТИМОШЕНКО означало бы направить обществу сигнал о том, что для совершения преступлений нужно быть членом оппозиции.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ заявил о том, что Украина не спешит с подписанием соглашения об ассоциации с ЕС и может подождать.