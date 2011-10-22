Партия Тигипко собралась на последний съезд
11:29, 22 октября 2011Политика
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В повестке дня - самороспуск
В Киеве сегодня начался второй съезд партии «Сильная Украина».
Как передает корреспондент УНИАН, на съезде присутствует 336 делегатов из разных регионов Украины.
В начале съезда делегаты утвердили повестку дня заседания, согласно которой планируется рассмотреть вопрос о самороспуске и вступлении членов партии «Сильная Украина» в ряды Партии регионов.
Как сообщал УНИАН, 16 августа лидер «Сильной Украины» Сергей ТИГИПКО и председатель Партии регионов Николай АЗАРОВ объявили о возможном объединении «Сильной Украины» и ПР с целью консолидации реформаторских усилий.
21 октября С.ТИГИПКО заявил, что все региональные конференции «Сильной Украины» поддержали ее объединение с Партией регионов.
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