Партия Тигипко собралась на последний съезд

В Киеве сегодня начался второй съезд партии «Сильная Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, на съезде присутствует 336 делегатов из разных регионов Украины.

В начале съезда делегаты утвердили повестку дня заседания, согласно которой планируется рассмотреть вопрос о самороспуске и вступлении членов партии «Сильная Украина» в ряды Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 16 августа лидер «Сильной Украины» Сергей ТИГИПКО и председатель Партии регионов Николай АЗАРОВ объявили о возможном объединении «Сильной Украины» и ПР с целью консолидации реформаторских усилий.

21 октября С.ТИГИПКО заявил, что все региональные конференции «Сильной Украины» поддержали ее объединение с Партией регионов.