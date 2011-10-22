Гриценко о выборах, выпадении в осадок и страхе Януковича

Народный депутат, лидер «Гражданской позиции» Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что повышение проходного барьера на выборах консолидирует оппозицию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, такое мнение он высказал во время общения с журналистами во Львове.

«Часть политических сил, которые думали, что пройдут сами, теперь почувствуют: если не объединятся, то выпадут в осадок, и о них забудут. Это будет дополнительным фактором, способствующим объединению оппозиции», - заявил А.ГРИЦЕНКО.

Он прогнозирует, что как только законопроект о выборах проголосуют в первом чтении и станет понятно, по каким правилам будут проходить выборы, процессы «кристаллизации» в стане оппозиции пойдут быстрее.

Вместе с тем А.ГРИЦЕНКО высказал убеждение, что за попыткой повысить проходной барьер «стоит страх ЯНУКОВИЧА».

«Если бы ЯНУКОВИЧ был уверен, что проводит правильную политику, а не боялся выходить к людям, которые постоянно его освистывают, - он бы не повышал проходной барьер, не придумывал новые законы», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

По его мнению, за такими действиями стоит только страх и попытка держаться во власти как можно дольше.