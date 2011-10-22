Власенко: прокуратура путается в новых обвинениях Тимошенко

Защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что следователь Генеральной прокуратуры по новому уголовному делу, возбужденному в отношении Юлии ТИМОШЕНКО относительно ЕЭСУ, не смог четко сформулировать суть обвинения.

"Когда следователь начал объяснять обвинение по делу ТИМОШЕНКО, то он просто начал пересказывать постановление о возбуждении уголовного дела от царя Гороха до наших дней. Мы и обвинения, как такового, не услышали", - сказал С.ВЛАСЕНКО сегодня журналистам, сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

Защитник добавил, что даже в постановлении о возбуждении уголовного дела содержатся существенные фактологические ошибки. "Когда мы начали задавать ему уточняющие вопросы, он не смог на них ответить. Предположим, в соответствии с имеющимися у нас данными, Юлия ТИМОШЕНКО не работала в корпорации ЕЭСУ, начиная с начала 1997 года. А следователь в постановлении написал, что ТИМОШЕНКО фактически возглавляла компанию до 2000 года", - сообщил С.ВЛАСЕНКО.

Защитник отметил, что при отсутствии государственных гарантий по долгам корпорации ЕЭСУ сущность обвинений в адрес Ю.ТИМОШЕНКО остается неопределенной. "Обвинение ТИМОШЕНКО сформулировано таким образом, что ей инкриминируется покушение, то есть попытка перевести обязательство корпорации ЕЭСУ на государственный бюджет. Мы попросили показать нам государственные гарантии, которые были выданы якобы под обязательство корпорации ЕЭСУ. Этого нет. Мы присоединили к материалам дела копию письма министра юстиции, мы информировали следователя о наличии письма Министерства финансов, в которых четко указывается, что никакие государственные гарантии под какие-либо обязательства ЕЭСУ как в период руководства ТИМОШЕНКО, так и после, не выдавались. Если нет гарантий государственных, то что тогда ей инкриминируют?" - подчеркнул он.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины 12 октября возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО уголовное дело по части 2 статьи 15 и части 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Экс-премьера обвиняют в совершении покушения на растрату средств государственного бюджета путем возложения на Кабинет министров обязательств частной корпорации ЕЭСУ перед Министерством обороны России на сумму 405,5 млн. долларов.