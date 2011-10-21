Бойко заинтересовался аварией на шахте, где больше 40 дней ищут горняков

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО 19 октября подписал приказ о создании государственной комиссии для ликвидации аварии на частной шахте «Рудник» (Антрацитовский район Луганская область), где больше 40 дней не могут найти троих горняков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, возглавил комиссию директор Департамента угольной промышленности Минэнергоугля Александр ВИВЧАРЕНКО. Также в комиссию вошли заместители начальников департаментов и управлений отраслевого министерства, представители Луганской облгосадминистрации, Антрацитовской райадминистрации, Госгорпромнадзора, Государственной военизированной горноспасательной службы, директора угольных НИИ и руководство самой шахты «Рудник».

В соответствии с приказом, комиссия должна разработать и принять комплексное решение по ликвидации аварии на шахте «Рудник» и до 31 октября 2011 года отчитаться о результатах работы.

Контроль за выполнением приказа №635 возложен на первого заместителя министра Игоря ПОПОВИЧА. По его словам, на шахту «Рудник» для откачки воды доставили новое оборудование. Он также отметил, что «Рудник» назвать шахтой сложно, она сделана с определенными нарушениями норм и правил, поэтому применять там стандартные методы сложно».

Как сообщал УНИАН, ночью 5 сентября на частной шахте «Рудник» на горизонте 340 м произошло внезапное затопление выработки водой. На момент затопления в транспортных просеках находились три горняка.

6 сентября прокурор Луганской области Николай БЕСКИШКИЙ возбудил уголовное дело по факту аварии по ч.1 ст.272 УК (нарушение правил техники безопасности во время проведения работ с повышенной опасностью на производстве либо другом предприятии лицом, которое обязано их придерживаться в случае, если это нарушение привело к угрозе гибели людей либо другим тяжелым последствиям).

22 сентября создана рабочая группа по контролю спасательных работ на шахте «Рудник». Шахтеров ищут до сих пор.