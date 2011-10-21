БЮТ: режим запугивает и без того до смерти перепуганных судей

Фракция «БЮТ-Батьківщина» расценивает дело, возбужденное против экс-судьи Николая ЗАМКОВЕНКО, который в 2001 году освободил Юлию ТИМОШЕНКО из-под стражи, как угрозу власти судебным инстанциям, которые будут рассматривать апелляцию экс-премьера.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении фракции.

«Набирает беспрецедентные обороты конвейер по подделке уголовных дел против Юлии ТИМОШЕНКО. По прямому приказу ЯНУКОВИЧА генпрокурор ПШОНКА должен отменить решения по всем делам 15-летней давности против ЕЭСУ, сфальсифицированных во времена КУЧМЫ», - подчеркивается в заявлении.

По убеждению депутатов от «БЮТ-Батьківщини», «режим демонстративно запугивает и без того до смерти перепуганных судей, для чего возбуждено уголовное дело против бывшего судьи Николая ЗАМКОВЕНКО, преступление которого в том, что десять лет назад он принял законное решение и освободил Юлию ТИМОШЕНКО».

«Преследование ЗАМКОВЕНКО – это четкий сигнал Президента судьям из Апелляционного и других судов, которые вскоре будут рассматривать жалобу ТИМОШЕНКО о незаконности приговора Печерского судилища», - отмечается в заявлении.

Кроме того, в «БЮТ-Батьківщині» утверждают, что «власть давит на всех защитников Юлии ТИМОШЕНКО угрозами запретить им заниматься профессиональной деятельностью, а Сергею ВЛАСЕНКО вообще поступают угрозы физической расправы».

«За всем этим стоит один-единственный человек, заказчик и организатор политических и социальных репрессий против оппозиции и всего народа Украины – Виктор ЯНУКОВИЧ», - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, Н.ЗАМКОВЕНКО проработал судьей Печерского суда из 1996-го по 2001 год, в должности председателя суда – с июня 1998-го по июль 2001 года.

24 июля 2001 года Президент Леонид КУЧМА уволил Н.ЗАМКОВЕНКО с должностей. Основанием для этого стало представление Высшего совета юстиции о увольнении «за нарушение присяги судьи».

Накануне увольнения Н.ЗАМКОВЕНКО принял одно из наиболее известных своих решений – об освобождении из-под ареста экс-вице-премьера Украины, лидера оппозиционной партии «Батьківщина» Ю.ТИМОШЕНКО. 27 марта 2001 г. она вышла на свободу, пробыв за решеткой с 13 февраля 2001 года.

В 2001 году Ю.ТИМОШЕНКО взяли под стражу в связи с возбуждением ряда уголовных дел: об обвинении в даче взятки экс-премьеру Павлу ЛАЗАРЕНКО, о контрабанде российского газа, о фальсификации и уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах в период ее руководства корпорацией ЕЭСУ.

В настоящее время прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении Н.ЗАМКОВЕНКО в связи с тем, что, «будучи должностным лицом, постоянно осуществляя функции судебной власти – правосудия, в период из 1996-го по 2001 год совершил служебные преступления и преступления против правосудия, связанные с использованием служебного положения».

В перечень преступлений, которые инкриминируются экс-председателю Печерского суда, входят более 10 незаконных решений суда. В большинстве случаев претензии прокуроров касаются законности приговоров, которые были вынесены Н.ЗАМКОВЕНКО в 1996-2000 годах.