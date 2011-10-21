В Киеве подожгли авто партийного функционера Тимошенко

В Киеве неизвестные подожгли автомобиль "Мицубиши Паджеро", который принадлежит и.о. руководителя Днепровской районной организации партии "Батьківщина".

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, инцидент произошел позавчера вечером возле офиса организации.

По данным ЦОС, в результате пожара огнем повреждено лакокрасочное покрытие левой части автомобиля и колесо.

Как отметили в столичном главке милиции, по заключениям экспертов НИКЦ МВД Украины, причиной возгорания стало «нанесение постороннего легковоспламеняющегося вещества». "Сразу установить лиц, которые это сделали, не удалось. По факту поджога проводится доследственная проверка", - отметили в ЦОС.

В свою очередь, в Днепровской райорганизации партии "Батьківщина" заметили, что поджог автомобиля состоялся во время проведения собрания председателей первичных партийных организаций партии». Кроме того, в партии отметили, что раньше раздавались угрозы от неизвестных лиц в адрес членов районной организации «Батьківщини”.