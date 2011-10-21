СМИ: В Крыму задержали киллеров банды Дикаева

Крымская милиция провела успешную операцию, в результате которой были задержаны трое вооруженных до зубов, мужчин, которых обоснованно подозревают в причастности к банде киллеров Аслана Дикаева. Среди задержанных - один из лидеров крымских ваххабитов. Об этом сообщила руководитель пресс-центра крымского главка МВД Ольга Кондрашова, пишет "Сегодня".

"Сотрудниками крымского УБОПа и СБУ в бахчисарайском селе был задержан мужчина, который является одним из лидеров ваххабитского движения в Крыму. При нем было две гранаты "Ф-1", две тротиловые шашки и электродетонаторы. При задержании он угрожал сотрудникам милиции", - сообщила Кондрашова.

Также в главке отметили, что в Симферополе сотрудники УБОП задержали 29-летнего гражданина РФ, уроженца Чеченской Республики, у которого изъяли гранату "РГД-5" и 26 граммов марихуаны. Правоохранители установили, что он поддерживал связи с одной из ОПГ, и выясняют его связи с Асланом Дикаевым. Среди задержанных также 38-летний житель Алушты с целым арсеналом оружия. Бойцы УБОПа изъяли у него четыре автомата Калашникова, три пистолета различной модификации, 1600 патронов различного калибра, 15 запалов, 15 светошумовых гранат, пять гранат РГД и Ф-1, радиостанции, а также взрывчатка и детонаторы к ней.

"Нужны серьезные основания, чтобы проводить обыск в домах, а я думаю, человек, имеющий при себе электродетонатор, это уже повод для обыска. Пока им обвинения предъявлены только за незаконное хранение и обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчаткой. А также за хранение и изготовление наркотических средств. Все эти люди обоснованно подозреваются в причастности к связям с Асланом Дикаевим. Сейчас мы выясняем источники приобретения такого количества оружия и цели ее использования", - отметила Кондрашова.

По поводу розыска еще одного участника банды Дикаева - Андрея Шемятенкова - милиция информации не предоставляет.

Как сообщалось, в ночь на 30 сентября в Одесской области во время спецоперации по задержанию гражданина РФ Аслана Дикаева, разыскиваемого за совершение убийства, в перестрелке с преступниками погибли двое милиционеров, еще четверо ранены. Всего в спецоперации принимали участие 12 правоохранителей.

1 октября в центре Одессы бойцы спецподразделений блокировали частный дом, в котором находились убийцы. Около двух сотен сотрудников милиции оцепили территорию и предложили киллерам показаться. Однако преступники никак на это не отреагировали, и правоохранители начали штурм. В результате штурма двое преступников были убиты, одному удалось бежать.