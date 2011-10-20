У Могилева подтвердили обыск на квартире экс-министра

В Министерстве внутренних дел Украины подтвердили факт проведения обыска в жилище бывшего министра угольной промышленности Виктора ПОЛТАВЦА.

Как сообщил УНИАН заместитель министра внутренних дел Украины Василий ФАРИННИК, в жилище В.ПОЛТАВЦА «проводились действия в рамках одного уголовного дела. Дайте день-два, и мы расскажем».

Сегодня информированный источник сообщил УНИАН, что обыск проводился вчера около 17.00 по месту жительства В.ПОЛТАВЦА - в Луганской области - работниками местной милиции в рамках расследования уголовного дела.

Справка УНИАН. В.ПОЛТАВЕЦ работал в должности министра угольной промышленности Украины с декабря 2007 года по март 2010 года.