У Могилева подтвердили обыск на квартире экс-министра
20:09, 20 октября 2011Политика
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"В рамках одного уголовного дела"
В Министерстве внутренних дел Украины подтвердили факт проведения обыска в жилище бывшего министра угольной промышленности Виктора ПОЛТАВЦА.
Как сообщил УНИАН заместитель министра внутренних дел Украины Василий ФАРИННИК, в жилище В.ПОЛТАВЦА «проводились действия в рамках одного уголовного дела. Дайте день-два, и мы расскажем».
Сегодня информированный источник сообщил УНИАН, что обыск проводился вчера около 17.00 по месту жительства В.ПОЛТАВЦА - в Луганской области - работниками местной милиции в рамках расследования уголовного дела.
Справка УНИАН. В.ПОЛТАВЕЦ работал в должности министра угольной промышленности Украины с декабря 2007 года по март 2010 года.
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