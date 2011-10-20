Янукович взял на Кубу девочку, которая требует лечения

Вместе с Президентом Украины Виктором Януковичем на Кубу улетела и девочка из многодетной семьи Татьяна Мьялик, требующая медицинской помощи. Об этом агентству Украинские национальные новости стало известно из собственных источников в АП.

Одиннадцатилетняя Таня живет в селе Воронки, Ровенской области. Несколько лет назад она попала под трактор и получила многочисленные травмы. Ей уже сделали 30 операций, нужно еще несколько хирургических вмешательств, но в Украине их не делают. Прооперировать девочку могут только на Кубе.

Родители Татьяны - обычные простые люди, не имеющие возможности оплатить перелет и услуги кубинских медиков. Мать - доярка, отец - инвалид первой группы, а до этого работал рабочим в лесу. В семье 8 детей - 4 мальчика и 4 девочки. Старшему 23 года, а младшей девочке - всего 2.

"Когда накануне родители Тани узнали, что Президент Украины летит на Кубу, то сумели связаться с его администрацией, рассказали о своих проблемах и попросили помощи. Виктору Януковичу об этом доложили и он сразу согласился взять девочку и ее отца на борт своего самолета. Хотя у них не было ни виз, ни даже паспорта, за минувшую ночь все проблемы уладили. Сегодня утром в самолете Президент уже встречался с девочкой, интересовался ее самочувствием и выразил надежду на скорейшее выздоровление", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор Янукович отбыл с государственным визитом в Республику Куба. В ходе визита состоятся встречи Президента с руководством Кубы. Также запланировано подписание ряда двусторонних документов, в частности в финансовой и транспортной отраслях.

Кроме того, планируется, что Президент посетит лечебно-оздоровительный центр "Тарарá", где лечат пострадавших от катастрофы на ЧАЭС детей, а также Центр генной инженерии и биотехнологий Кубы.

Запланировано также участие Президента Украины в украинско-кубинском бизнес-форуме.