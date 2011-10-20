Эксперт: Янукович не понимает основных принципов евроинтеграции

Американский политолог Александр МОТЫЛЬ считает, что лишение экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО свободы - абсолютная глупость, а Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вообще не понимает основополагающих принципов европейской интеграции.

Такое мнение он выразил в своей статье для издания World Affairs. А.МОТЫЛЬ - американский историк, профессор политологии в Радгерском университете (США), директор программы изучения Восточной и Центральной Европы.

По словам эксперта, не выдерживают критики заявления В.ЯНУКОВИЧА о том, что если бы дело наподобие дела Ю.ТИМОШЕНКО рассматривалось в любой, даже самой демократической стране мира, кроме Украины, то другие страны и слова бы не сказали против.

«Во-первых, политические показательные суды вызывают осуждение, если они происходят в других государствах. Во-вторых, они не вызовут осуждения, если состоятся в демократических странах, потому что они никогда не состоятся в демократических странах. В-третьих, все страны, которые заявили о желании стать членами ЕС, рассматриваются «под микроскопом». Это то, что представляет собой европейская интеграция. Если ЯНУКОВИЧ действительно не понимает эти три элементарных составляющих современной политики, тогда он действительно ничего не понимает, хоть и возможно считает себя большим специалистом», - отмечает А.МОТЫЛЬ.

При этом профессор политологии напоминает, что даже более мягкое недостойное поведение в Словакии премьер-министра Владимира МЕЧИАРА заблокировало перспективу членства этой страны в ЕС на пять лет.

Также А.МОТЫЛЬ считает, что за исключением Польши у Украины уже не осталось сторонников в ЕС.

«И, Слава Богу, остальная Европа, вздыхая, говорит: мы больше не будем иметь дела с ними. Возможно, это является недальновидным, но это не тревожит никого в то время, когда Европа пытается спасти саму себя», - подчеркивает эксперт.