Партия регионов уже фактически руководит Одесским облсоветом

Первую сессию Одесского областного совета 5-го созыва открыл сегодня в 15.00 член областной территориальной избирательной комиссии Николай ЛОБАНОВ, представляющий в избиркоме областную организацию Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, сразу же заместитель председателя и секретарь облизбиркома Елена ИВЧЕНКО и Оксана ТИМЧЕНКО сделали публичные заявления в сессионном зале облсовета о том, что областной теризбирком не уполномачивал М.Лобанова открывать и вести пленарные заседания сессии. «Голосование по этому поводу в областной избирательной комиссии не было, - отметила секретарь облизбиркома О.Тимченко, - а потому сессию нельзя назвать легитимной».

После этого Е.Ивченко огласила полученную около 14.00 телеграмму из Кишинева от председателя Одесского областного теризбиркома Владимира БИЛОУСЮКА, завизированную местным врачом ТУЛУПНИКОМ, что В.Билоусюк находится в Кишиневе в связи с тяжелой болезнью своего отца и прибудет в Одессу 24 мая.

Вопреки этим заявлениям член избиркома М.Лобанов зачитал фамилии новоизбранных депутатов областного совета, а председатель рабочей группы по подготовке сессии, член Партии регионов Николай ТИНДЮК начал вести сессию.

Группа активистов Партии регионов начала выжимать из президиума членов облтеризбиркома, скандировавших: «Все, что здесь творится, незаконно».

После небольшого перерыва председательствующий на сессии Н.Тиндюк инициировал выборы счетной комиссии и формирование фракций Одесского облсовета.

Сейчас объявлен перерыв в заседании: депутаты избирают главу счетной комиссии.