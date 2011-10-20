«Украинский вопрос» расколол Европу?

Европейский Союз ждет политического решения Киева, заявил в Брюсселе президент Института Горшенина Вадим ОМЕЛЬЧЕНКО.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, комментируя сегодняшнее согласование в Брюсселе основных параметров торговой части Соглашения об ассоциации, В.ОМЕЛЬЧЕНКО высказал мнение, что «украинская делегация во главе с первым вице-премьером Андреем КЛЮЕВЫМ выполнила работу на отлично. Также хотел отметить роль Миссии Украины в Европейском Союзе. Украина получила режим наивысшей торговой и таможенной либерализации, который никогда не предлагался стране вне Европейского Союза. Документ на столе, он готов к подписанию. Теперь дело - за политическим руководством страны».

При этом В.ОМЕЛЬЧЕНКО отметил, что «в риторике европейских чиновников и политиков появилась новая интонация. Еще несколько дней назад они высказывали опасения, что Украина отказывается от европейского выбора, дрейфует в сторону России. Сегодня украинской стороне говорят примерно так: «Все, что зависело от ЕС для евроинтеграции Украины, мы сделали. И теперь Украина имеет возможность сама принять окончательное решение. Мы оставляем выбор за вами».

В.ОМЕЛЬЧЕНКО также сообщил, что Европейский парламент готовит резолюцию по Украине, в которой будет сформулирована консолидированная позиция стран, входящих в ЕС, по политической ситуации в Украине.

«В Брюсселе есть своеобразный раскол во мнениях относительно политических условий подписания договора о создании всеобъемлющей Зоны свободной торговли с Украиной, – заявил президент Института Горшенина. – Страны так называемой «старых демократий», прежде всего Германия и Франция, занимают достаточно радикальную позицию: подписание договора о ЗСТ невозможно без выполнения Украиной политических требований. Другая позиция у группы стран – выходцев из бывшего соцлагеря, фронтменом которой выступает Польша. Ее позиция – снять политические требования к Украине».

Как сообщалось, сегодня, 20 октября, Украина и Европейский Союз согласовали основные параметры торговой части Соглашения об ассоциации. По словам комиссара ЕС по вопросам торговли Карела Де ГУХТА, это позволит завершить технические переговоры по соглашению об ассоциации, включая зону свободной торговки, до конца года. Также еврокомиссар уточнил, что за устранение всевозможных препятствий со стороны ЕС ответственны Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Кэтрин ЭШТОН и глава Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года.

Зона свободной торговли должна стать составной частью Соглашения об ассоциации, переговоры о которой стороны начали в 2007 году.