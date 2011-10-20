Азаров хочет, чтобы все четко поняли, что произошло в Санкт-Петербурге

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сравнил по масштабам зону свободной торговли в рамках Содружества Независимых Государств с североамериканской зоной свободной торговли NAFTA, южноамериканской MERCOSUR и азиатско-тихоокеанским форумом экономического сотрудничества АТЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания Кабинета министров Украины.

«Нужно четко понимать, что состоялось во вторник. В Европе появилась новая огромная зона свободной торговли. Причем, уникальная. Потому что интегрирует в себя рынки и природные ресурсы как Европы, так и Азии. Эта зона свободной торговли объединяет страны с населением более 260 млн. человек», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, представители Европейского Союза заверили, что создание зоны свободной торговли в рамках СНГ не противоречит созданию зоны свободной торговли между ЕС и Украиной.

«Свободной торговли не может быть много. И одна свобода не может перечеркнуть другую. По-прежнему мы преисполнены решимости завершить переговоры с европейскими партнерами. Для Украины это также треть товарооборота и рынок с 500 млн. потребителей. Поэтому следующим пунктом нашего плана открытия внешних рынков станет подписание аналогичного соглашения с Европейским Союзом», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в ходе заседания глав правительств стран СНГ в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли.

В тот же день премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ выразил надежду, что подписанное соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ вступит в силу с января 2012 года.

Соглашение о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия.

Не подписали соглашение Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан.