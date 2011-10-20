В Крыму опять задержали активистов "Фронта Змін"

В Симферополе задержаны два активиста «Фронта Змін», которые информировали граждан о всеукраинской акции «Украина против Януковича!».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, Тимофей ТИМОФЕЕВ и Владимир ПРОКОФЬЕВ были задержаны 19 октября около 17.00. Они были в палатке акции в районе Москольца по ул. Гагарина. Их отвезли в отделение милиции Железнодорожного района по ул. Павленко, 1.

Теперь задержанные находятся в отделении, туда прибыли руководители симферопольской организации партии и координатор акции в столице Крыма Сергей КОВАЛЬСКИЙ.

По данным пресс-службы, представителям партии в отделении милиции сообщили, что к ним поступил звонок от заместителя мэра Симферополя, который лично дал указание немедленно убрать палатку «Фронта Змін».

Как подчеркнули в партии, это уже второй случай задержания в Крыму активистов «Фронта Змін». 17 октября в Керчи Ольгу СИМАКОВУ и Дениса ВОИНОВА несколько часов продержали в местном РОВД. Только после вмешательства руководства организации партии их выпустили. Против руководителя городской организации было возбуждено административное дело по статье: «нарушение установленного порядка организации или проведение собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций». При том, что органы местного самоуправления были в установленном порядке уведомлені о проведении мероприятий в Керчи, а никакие собрания, митинги, уличные шествия или демонстрации не проводились, подчеркнули в «Фронте Змін».

Лидер партии, народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК направил генпрокурору депутатское обращение с требованием разобраться, почему были неправомерно задержаны активисты «Фронта Змін» и изъята палатка.

Акция «Украина против Януковича» была объявлена 12 октября. Она развернута во всех регионах Украины. С начала акции собрано около 100 тыс. подписей.