Депутаты начинают работу с обеспечения собственного благополучия

Заместитель руководителя БЮТ Николай ТОМЕНКО выражает обеспокоенность, что депутаты от «Нашей Украины», Партии регионов и других политических сил забыли о гражданах и начинают свою работу с обеспечения собственной благополучной жизни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, он напомнил, что на последнем заседании фракции БЮТ был представлен законопроект об ограничении льгот народным депутатам и другим высоким должностным лицам. «Сегодня сотни миллионов гривен из госбюджета тратятся на содержание, отдых и обслуживание высоких чиновников. И об этом перед выборами говорили все политические силы, обещая отменить эти льготы. Однако практика работы подготовительной депутатской группы удостоверяет, что большинство фракций нового парламента не собирается выполнять свои обещания», - отметил Н.ТОМЕНКО.

В частности, по его словам, на сегодняшнем заседании депутатской подготовительной группы ни одна фракция не поддержала позицию Блока Юлии Тимошенко о том, что нельзя под конкретных влиятельных депутатов создавать дополнительные парламентские комитеты. «Наша позиция заключается в том, что количество комитетов Верховной Рады на сегодняшний день не нуждается в изменениях: сейчас существует 24 парламентских комитета и 1 специальная комиссия ВР. Однако «Наша Украина» и другие фракции на заседании активно лоббировали необходимость создания искусственных дополнительных комитетов (которых, скорее всего, будет по меньшей мере 29), для того, чтобы трудоустроить «важных» политических деятелей», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО. «При этом новоизбранные депутаты «забыли» о том, что для функционирования парламентского комитета необходимо помещение, введение дополнительных должностей и аппарате ВР и т.д. А это означает – увеличение расходов из госбюджета», - отметил заместитель руководителя БЮТ.

Н.ТОМЕНКО отметил, что БЮТ не будет нести ответственность за подобные решения, которые являются демонстрацией политического цинизма. «Мы не принимали участия в заседании депутатской группы в то время, когда происходил этот «дерибан» государственного бюджета ради новых должностей. Я надеюсь, что под воздействием общественности и СМИ Верховная Рада не поддержит решения депутатской группы об увеличении количества комитетов», - сказал Н.ТОМЕНКО. «Кстати, я не удивлюсь, если после увеличения количества парламентских комитетов «Наша Украина» и Партия регионов не только не поддержат наш законопроект об ограничении льгот народным депутатам, но и предложат для них дополнительные преференции», - предостерег заместитель руководителя БЮТ.

Как сообщал УНИАН, сегодня представители БЮТ покинули заседание депутатской группы по подготовке первого заседания новоизбранной ВР, протестуя против решения об увеличении количества парламентских комитетов до 29-ти, которое поддержали «Наша Украина» и Партия регионов.