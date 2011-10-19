Пшонка говорит, что он тоже за декриминализацию бизнес-преступлений

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА поддерживает декриминализацию ответственности за экономические преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПШОНКА заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Я поддерживаю изменение отношений между государством и бизнесом, направленное на декриминализацию отдельных статей Уголовного кодекса… Я сторонник декриминализации ответственности за экономические преступления, гуманизации. Я за то, чтобы за хозяйственные преступления не наказывать лишением свободы, а наказывать компенсацией ущерба и выплатой штрафов», - сказал В.ПШОНКА.

При этом он выразил мнение, что преступлениям государственных должностных лиц должно давать оценку общество – за или против оно декриминализации таких преступлений.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)».

Фракции оппозиции предлагают внести поправки в этот законопроект, которые касаются декриминализации статьи, по которой осуждена экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО.