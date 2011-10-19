Фельдман заплатит за информацию об авторах антиукраинских граффити

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН обещает выплатить материальное вознаграждение тому, кто предоставит информацию об авторах антиукраинских граффити в Днепропетровске. Депутат считает, что антиукраинские надписи на фасадах днепропетровских домов сделаны с целью разжигания национальной розни и провокации агрессии в адрес национальных меньшинств.

Сообщение об этом размещено на сайте Института прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии, который возглавляет А.ФЕЛЬДМАН.

«Если кто-то располагает об авторах этих надписей информацией, которая поможет правоохранительным органам наказать виновных, если кто-то знает имена заказчиков и исполнителей этой провокации, но боится последствий – прошу передать эту информацию на мое имя любым удобным способом. Я гарантирую, что источник останется анонимным, сведения будут переданы руководству Генпрокуратуры и МВД, а ход расследования будет взят под общественный контроль. Если имена негодяев будут установлены, то мы позаботимся о том, чтобы они прозвучали на всю Украину», – заявил А.ФЕЛЬДМАН.

Также А.ФЕЛЬДМАН обратился к руководству парламентского комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности с предложением – провести специальные комитетские слушания по вопросам повышения эффективности борьбы с хулиганством и вандализмом на почве национальной нетерпимости.

Как сообщали СМИ, в Днепропетровске неизвестные лица в нескольких районах города нанесли большое количество антиукраинских граффити («Смерть хохлам!» и «Смерть украинцам!») на фасадах домов.