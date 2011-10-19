Фельдман заплатит за информацию об авторах антиукраинских граффити
"Имена негодяев прозвучат на всю Украину"
Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН обещает выплатить материальное вознаграждение тому, кто предоставит информацию об авторах антиукраинских граффити в Днепропетровске. Депутат считает, что антиукраинские надписи на фасадах днепропетровских домов сделаны с целью разжигания национальной розни и провокации агрессии в адрес национальных меньшинств.
Сообщение об этом размещено на сайте Института прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии, который возглавляет А.ФЕЛЬДМАН.
«Если кто-то располагает об авторах этих надписей информацией, которая поможет правоохранительным органам наказать виновных, если кто-то знает имена заказчиков и исполнителей этой провокации, но боится последствий – прошу передать эту информацию на мое имя любым удобным способом. Я гарантирую, что источник останется анонимным, сведения будут переданы руководству Генпрокуратуры и МВД, а ход расследования будет взят под общественный контроль. Если имена негодяев будут установлены, то мы позаботимся о том, чтобы они прозвучали на всю Украину», – заявил А.ФЕЛЬДМАН.
Также А.ФЕЛЬДМАН обратился к руководству парламентского комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности с предложением – провести специальные комитетские слушания по вопросам повышения эффективности борьбы с хулиганством и вандализмом на почве национальной нетерпимости.
Как сообщали СМИ, в Днепропетровске неизвестные лица в нескольких районах города нанесли большое количество антиукраинских граффити («Смерть хохлам!» и «Смерть украинцам!») на фасадах домов.