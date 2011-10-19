Янукович получит «письмо счастья» от французского философа

Французский философ Даниэль Сальваторе ШИФФЕР считает недопустимым приговор, вынесенный экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

В связи с этим он составил петицию за освобождение Ю.ТИМОШЕНКО, текст которой публикует издание Le Nouvel Observateur.

Автор петиции призывает довести "дело ТИМОШЕНКО" до самых высших дипломатических и судебных инстанций: Европейского суда по правам человека и Суда Евросоюза. Если же и этого будет недостаточно для изменения судебно-политических властей Украины, автор обращения намерен "так же жестко потребовать у FIFA отказаться от проведения ближайшего чемпионата Европы по футболу на территории Украины".

В документе отмечается, что 5 августа Ю.ТИМОШЕНКО была незаконно арестована прямо в зале суда до вынесения приговора, что является грубым нарушением уголовного права. По мнению Д.ШИФФЕРА, это "пародия на правосудие". Такое правосудие "воскрешает мрачные воспоминания о полицейских методах сталинской диктатуры и оказывается под стать московским скорым судам эпохи Вышинского, специалиста по политическим чисткам", отмечает философ. А вынесенный судом 11 октября приговор Ю.ТИМОШЕНКО "столь же несправедлив, сколь необоснован", подчеркивает автор петиции.

По его словам, «то, что это судебное преследование, больше похожее на политический суд Линча, было маскарадом, недостойным страны, претендующей на сближение с Евросоюзом, подтвердило и новое дело, возбужденное в отношении Юлии ТИМОШЕНКО». "Это второе подозрительное уголовное дело по всем признакам напоминает неумелый и отчаянный маневр правящего режима, призванный убедить Запад (...) в якобы имевших место финансовых злоупотреблениях и исходящий из того, что приговор 11 сентября был справедливым", - говорится в документе.

Д.ШИФФЕР подчеркивает, что это "последнее торжественное обращение к украинским властям с требованием немедленно освободить Юлию ТИМОШЕНКО".

"Демократы всех стран, объединяйтесь и, кем бы вы ни были, простыми гражданами или политическими деятелями, подпишитесь под этой петицией!", - призывает автор петиции, которая, по его словам, будет официально передана Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и судье Печерского райсуда Киева Родиону КИРЕЕВУ.