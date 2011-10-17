В БЮТ - новый нардеп

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Юрия ГАНУЩАКА.

Как сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, соответствующее решение принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии под председательством Владимира ШАПОВАЛА.

Сообщается, что Ю.ГАНУЩАК, 1961 года рождения, образование выше, директор ООО «Хмельницкая информационная сеть», проживает в городе Хмельницком, беспартийный, включен в избирательный список «Блока Юлии Тимошенко» под № 179.

В ЦИК напомнили, что 6 октября 2011 года Верховная Рада Украины своим постановлением досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины Владимира Полохало, избранного 30 сентября 2007 года в многомандатном общегосударственном избирательном округе от «Блока Юлии Тимошенко», в связи с его смертью.