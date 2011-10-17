Богословская предлагает не брать письмо Лавриновича во внимание

Глава Временной следственной комиссии по вопросам газовых соглашений 2009 г. Инна БОГОСЛОВСКАЯ напоминает, что уголовное дело против экс премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО возбуждено за попытку перевести на госбюджет долг частной корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата.

Поэтому она предлагает письмо министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА об отсутствии долгов корпорации ЕЭСУ не принимать во внимание.

И.БОГОСЛОВСКАЯ подчеркивает, что ни она лично, ни возглавляемая ею временная следственная комиссия не направляли письмо министру юстиции и не получали от него ответов.

В то же время, депутат сообщает, что 21 июля 2011 года ВСК на свой запрос получила ответ премьер-министра Николая АЗАРОВА, к которому прилагалась информация об учредителях «ЕЭСУ» и «Босфора», а также письмо Министерства юстиции, полученный Кабмином в ходе рабочей отработки запроса ВСК.

«Указанное письмо Минюста не является ответом главе ВСК И.БОГОСЛОВСКОЙ, носит рабочий характер и содержит только предварительный анализ законодательства, которое действовало во время незаконных операций Павла ЛАЗАРЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО», - подчеркнула И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Депутат считает, что на это письмо нет оснований официально ссылаться, поскольку, согласно его тексту, в Министерстве юстиции отсутствовали документы по этому вопросу, что не давало возможности оценить ситуацию.

«Что касается сути дела, то никто никогда не говорил, в том числе в рамках работы Временной следственной комиссии по вопросам газовых соглашений, что компании Ю.ТИМОШЕНКО «Единые энергетические системы Украины» удалось оформить свой коммерческий долг как государственный. Уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО и П.ЛАЗАРЕНКО возбуждено за попытку, подчеркиваю – попытку, перевести долг частной компании на госбюджет», - отмечает И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ обнародовал письмо министра юстиции Украины Александра ЛАВРИНОВИЧА Кабинету министров Украины от 24 июня 2011 года, в котором по результатам изучения обращения председателя временной следственной комиссии Инны БОГОСЛОВСКОЙ указано, что «по информации Министерства финансов, в его учете отсутствует информация о наличии какой-либо задолженности корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Министерством обороны Российской Федерации, и Министерством финансов не предоставлялись государственные гарантии по обязательствам корпорации ЕЭСУ».