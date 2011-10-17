Збитнев на митинге профсоюзов призвал провести общенациональную забастовку

Глава Гражданского конституционного комитета Юрий ЗБИТНЕВ, выступая на сегодня на митинге профсоюзов в Киеве, призвал провести 28 ноября общенациональную забастовку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс службе Гражданского конституционного комитета.

Напомним, сегодня, 17 октября, Федерация профсоюзов Украины, совместно с общественными организациями провели митинг и марш протеста против бедности. По данным организаторов, на Майдане Незалежности собралось более 7 тысяч человек – представителей профсоюзных организаций из всех регионов Украины. На митинге была принята резолюция, призывающая власть к обеспечению и реализации конституционных прав граждан в вопросах права на труд, на здоровье, на жизнь. В случае невыполнения требований, говорится в резолюции, профсоюзы готовы развернуть массовые акции протестов в защиту социальных и трудовых прав, в защиту социального и правового государства.

В своем выступлении лидер Гражданского конституционного комитета Ю.ЗБИТНЕВ призвал профсоюзы, общественные организации провести предупредительную 48-часовую общенациональную забастовку, если требования профсоюзов не будут удовлетворены. «Чтобы власть нас услышала, необходимо принять решение и 28-29 ноября провести общенациональную забастовку», - заявил Ю.ЗБИТНЕВ.

Он также отметил: «Наши требования не только социальные, но и политические - роспуск Верховной Рады и отставка Кабинета министров Украины. Мы сегодня солидарны с участниками демонстраций в Греции, Италии и США. Мы должны объединить усилия против либеральной диктатуры олигархов и антиконституционных действий власти».