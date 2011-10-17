Ученые забраковали «языковой» законопроект регионала

Законопроект народного депутата от Партии регионов Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО „О принципах государственной языковой политики” повторяет все главные недостатки его предшественников (проект закона народных депутатов Александра ЕФРЕМОВА, Петра СИМОНЕНКО и Сергея ГРИНЕВЕЦКОГО), поскольку предусматривает расширение возможностей применения русского языка до уровня, превышающего уровень употребления украинского и, соответственно, негативно повлияет на его функционирование.

Об этом говорится в экспертизе, подготовленной Отделом этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований им. И.Ф.Кураса НАН Украины, выводы которой переданы УНИАН.

Как пример, специалисты Института им. И.Ф.Кураса приводят положение документа, согласно которому вводится подтверждаемая сбором подписей десятипроцентная норма, необходимая для получения особого статуса негосударственного языка на определенной территории.

«Понятно, что этот барьер на значительной территории Украины, кроме западных областей, способен легко преодолеть русский язык, а вот караимскому, крымчацкому или ромскому это явно окажется не под силу. Следовательно, языки, которым действительно угрожает исчезновение, никакой защиты не получат», - констатируют авторы научной экспертизы. Как отмечают специалисты, это полностью выхолащивает реальное содержание „Европейской хартии региональных или миноритарных языков”.

Важным механизмом предоставления русскому языку преимущества над украинским также предусмотрен законопроектом В.КОЛЕСНИЧЕНКО отказ от регулирования употребления в телерадиопространстве и кинопрокате.

«Опыт показывает, что отсутствие такого регулирования приводит к господству русского языка и маргинализации украинского в результате ее ограниченных рыночных возможностей. Следовательно, государство должно применять механизмы «позитивной дискриминации», или «поддерживающих действий» для украинского языка. Такую практику применяли и применяют многие демократические стран относительно своих государственных языков», - отмечают научные работники.

Еще один аспект, на который обращают внимание эксперты, касается ч. 7 ст. 20 законопроекта, которой предусмотрено, что во всех общих средних учебных заведениях обеспечивается изучение государственного языка и одного из региональных языков или языков меньшинств с учетом распространенности этих языков на соответствующей территории. «На практике за этой статьей скрыто стремление ввести обязательное изучение русского языка в регионах, где не функционируют региональные языки», - говорится в экспертизе законопроекта.

Кроме того, авторы экспертизы отмечают, что даже сравнения с действующим законом о языках от 1989 года свидетельствуют не в интересах законопроекта В.КОЛЕСНИЧЕНКО, поскольку в нем изымаются нормы о государственных гарантиях развития украинского языка, духовности и культуры.

«В таком виде законопроект принимать к рассмотрению нецелесообразно. Ничего, кроме дополнительного нагнетания политических страстей, от его внесения в сессионный зал ожидать не стоит», - подытоживают научные работники.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ и В.КОЛЕСНИЧЕНКО зарегистрировали в Верховной Раде законопроект “О принципах государственной языковой политики”, который предусматривает использование региональных языков или языков меньшинств наравне с государственным.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что в случае принятия законопроекта, русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27-ми) – в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, АР Крым и городах Киеве и Севастополе; крымскотатарский – в АР Крым, венгерский – в Закарпатской области, румынский – в Черновицкой. Другие языки традиционных национальных меньшинств Украины получат защиту в меньших административно-территориальных единицах.