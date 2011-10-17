Кабмин объединил несколько вузов

Кабинет министров Украины реорганизовал несколько высших учебных заведений.

В частности, согласно распоряжению от 12 октября № 993-р, правительство приняло предложение Министерства образования и науки, молодежи и спорта об образовании Межотраслевой академии управления на базе реорганизуемого Межотраслевого института управления путем преобразования. Документом предусмотрено, что расходы, связанные с образованием Межотраслевой академии управления, будут осуществлены в пределах средств, предусмотренных Министерству образования и науки, молодежи и спорта для подготовки кадров. При этом студенты Межотраслевого института управления продолжат учебу в Межотраслевой академии управления.

Кроме того, распоряжением от 12 октября № 992-р Кабмин создал Донбасский государственный педагогический университет путем слияния Славянского государственного педагогического университета и Горловского государственного педагогического института иностранных языков. Минобразования поручено осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией, за счет бюджетных назначений, предусмотренных министерству. При этом студенты ликвидированных вузов продолжат учебу в новосозданном Донбасском государственном педагогическом университете.

Также распоряжением от 12 октября № 991-р Кабмин реорганизовал Азовский региональный институт управления Запорожского национального технического университета путем выделения его из состава данного университета и присоединения к Бердянскому государственному педагогическому университету с образованием на базе института структурного подразделения Бердянского государственного педагогического университета. Минобразования поручено осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией, за счет бюджетных назначений, предусмотренных министерству. При этом студенты Азовского регионального института управления Запорожского национального технического университета продолжат учебу в Бердянском педагогическом университете.