Дочь Тимошенко назвала приговор матери местью

Дочь осужденной экс-премьера Украины Юлии ТИМОШЕНКО Евгения КАРР назвала приговор матери местью.

«Этот суд – просто средство мести, этот суд говорит другим противникам (власти): не вылезайте, не поднимайте голову, не пытайтесь бороться», – сказала Е.КАРР по телефону корреспонденту Guardian, сообщает «Газета.ру».

Она также сказала, что была шокирована возбуждением нового уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО.

«Это просто показывает, что они действуют согласно своему плану по уничтожению политических оппонентов», – считает Е.КАРР.

Она рассказала, что из-за условий заключения у ее матери начались проблемы со здоровьем, однако к ней не допустили врача.