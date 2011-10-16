Тигипко не нравится, как работают украинские суды

Вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей Тигипко выразил недовольство работой украинских судов, передает ТСН.

"Лично мне не нравится то, как они работают в отношении бизнеса. Но я стараюсь не только критиковать, но и делать: услышал об инициативе президента, включились мы с предпринимателями, а их более нескольких десятков, объединились и сейчас создали соответствующий проект по декриминализации экономических преступлений", - заявил Тигипко.

По его словам, "если мы хотим изменений, то давайте делать реформы".

"Сегодня здесь, мне кажется, наша самая большая проблема. И в судебной ветви власти - так же. Есть большая проблема, ведь сегодня к судебной власти в Украине самое большое недоверие в обществе, и это говорит о том, что там нет порядка. Подчеркиваю, это огромная проблема. Люди должны идти в суд как к последней инстанции, и там должна быть правда, а сегодня, к сожалению, в Украине такого нет. Но это, еще раз хочу сказать, нас должно наталкивать лишь на то, чтобы что-то менять", - добавил политик.

Напомним, ранее комментируя приговор Юлии Тимошенко, Виктор Янукович сказал, что решение суда не окончательное. Тогда же он подчеркнул, что пора "менять уголовно-процессуальный кодекс" Украины.

11 октября объявили приговор Юлии Тимошенко в Печерском райсуде Киева. Бывшую главу правительства и лидера оппозиции признали виновной в превышении служебных полномочий при заключении в начале 2009 года газового соглашения с Россией. Экс-премьера приговорили к лишению свободы на 7 лет. Такое наказание - семь лет лишения свободы - требовала прокуратура.