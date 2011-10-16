У Тимошенко разболелась спина

У Юлии Тимошенко из-за холода в СИЗО проблемы со спиной.

Об этом рассказал адвокат Тимошенко Юрий Сухов, который виделся с ней перед выходными, в эфире радиостанции Эхо Москвы, передает Укрправда со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Говоря о моральном состоянии, если интересует, то она не сломленная, у нее, как и ранее, был боевой настрой", - отметил Сухов.

"О физическом состоянии понятно, у нас уже достаточно прохладно, и по ночам уже практически заморозки. Здание СИЗО это здание старое, там есть еще даже екатерининский корпус. И естественно, что там большая сырость и прохладно. Отопление только включили, и пока это помещение прогреется, прогреются стены, пройдет не один день", - сказал он.

"В связи с этим, она практически всю прошлую неделю дважды проболела простудными заболеваниями. И сейчас у нее, скажем так, болит поясница, позвоночник", - добавил адвокат.

"То есть, физически она болеет, и мы не можем добиться того, чтобы к ней допустили ее врача, чтобы он ее обследовал, поставил какой-то нормальный диагноз, и назначил какое-то нормальное лечение", - отметил Сухов.