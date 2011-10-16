Мажоритарные округа разберут миллионеры?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что власть на парламентских выборах будет пытаться выставить в мажоритарных округах кандидатов-миллионеров.

Как сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал в интервью черкасской телекомпании «Рось».

По словам вице-спикера, он был и остается на той позиции, что «в недемократической, бедной и преимущественно коррупционной стране мажоритарная составляющая выборов преждевременна».

При этом Н.ТОМЕНКО отметил, что «если ничего не изменится и в общественном подходе к этому вопросу, то действительно будет срабатывать принцип своеобразного раздвоения избирательного поведения: за партийный список избиратели будут голосовать как всегда: умом или сердцем, а за кандидата в мажоритарном округе - желудком».

Вместе с тем, комментируя, кто будет иметь шансы победить в мажоритарных избирательных округах, Н.ТОМЕНКО отметил, что предварительный анализ кандидатов, которых отбирают областные администрации и согласовывают с правительством и Администрацией Президента, показал, что это люди, которые способны пройти так называемый финансовый тест. Речь, по его словам, идет даже не о гривневых миллионерах, а, как минимум, о долларовых миллионерах, а то и миллиардерах. В то же время, вице-спикер считает, что в таком подходе есть позитив.

«Ведь накануне этой избирательной кампании очень многие киевские богачи стали хоть иногда обращать внимание на обустройство школ, детских садов, ФАПов и помощь простым людям», - пояснил он.

В то же время, если будет принята смешанная система выборов, М.ТОМЕНКО советует местным общинам принимать всю помощь от таких людей и избирать их меценатами или почетными гражданами сел, поселков, городов.

«А депутатами избирать тех людей, которые в отличие от миллионеров будут выполнять обязанности народного депутата: ходить на заседания Верховной Рады и комитетов, вносить законопроекты, защищать рядовых граждан в своем избирательном округе через депутатские запросы, приезжать на встречи постоянно, а не только перед выборами», - сказал М.ТОМЕНКО.

Такой подход, убежден он, может стать неким компромиссом, который «с одной стороны удовлетворит амбиции богатых людей, а с другой - не приведет к тому, что в Верховной Раде будет большинство власти, хотя за нее проголосует только меньшинство».