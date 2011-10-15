Венецианская комиссия: Киреев не прошел испытательный срок

Венецианская комиссия считает, что дело бывшего премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО не должен был рассматривать временный судья.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Венецианской комиссии, об этом идет речь в выводах, принятых сегодня на пленарной сессии Комиссии в Венеции относительно судебной реформы, осуществленной в Украине в июле 2010 года.

«В Венеции было отмечено, что временные судьи – те, кто должен проработать 5 лет до получения статуса постоянных – не являются полностью независимыми, поскольку находятся под наблюдением перед получением назначения. Судья, который судил бывшего премьер-министра, был, на самом деле, все еще временным судьей», - отмечается во выводах Венецианской комиссии.

При этом в сообщении подчеркивается, что вопрос о приговоре Ю.ТИМОШЕНКО не относится к компетенции Комиссии, однако вопрос преследования политиков в соответствии с Уголовным кодексом, реформируемым украинским парламентом, изучается.

В своем документе Комиссия предложила Верховной Раде Украины более четко определить дисциплинарную процедуру против судей, которая, по мнению членов Комиссии, является не до конца выписанной.

Кроме того, европейские эксперты высказали замечания о формировании состава Высшего совета юстиции и полномочий Верховного Суда Украины, который в соответствии с реформой, перестал быть судом высшей инстанции и не может вмешиваться в некоторые дела.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 октября, Венецианская комиссия в ходе 88-й пленарной сессии приняла рекомендации к проекту Закона Украины «О внесении некоторых изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Справка УНИАН. 11 октября Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ осудил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. Согласно решению суда, также на протяжении трех лет она не сможет занимать государственные должности.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО ущерб, нанесенный НАК "Нафтогаз Украины" в размере 1,516 млрд. грн.

12 октября адвокат экс-премьера Юрий СУХОВ заявил, что защита на следующей неделе планирует обратиться в Апелляционный суд Киева для обжалования приговора по делу Ю.ТИМОШЕНКО