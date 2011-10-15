Янукович пытался рассказать Меркель о газовом контракте и долгах ЕЭСУ?

Представители украинской власти убеждали европейцев в том, что обвинительный приговор экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО является единственным методом расторгнуть газовые соглашения с Россией от 2009 года.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет еженедельник "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA) в №37 от 14-21 октября 2011 года.

"Чтобы успокоить европейцев и объяснить содержание уголовного преследования экс-премьера, украинские эмиссары убеждали своих собеседников, что обвинительный приговор ТИМОШЕНКО - единственное спасение от газовой петли России. Что, доказав в суде превышение полномочий экс-премьером при санкционировании заключения пагубных для Украины соглашений, можно будет обращаться уже в международные инстанции для их обжалования или расторжения", - пишет издание.

Также, по информации ZN.UA, вопрос о деле корпорации «Единые энергетические системы Украины» затрагивал на встрече с канцлером Германии Англелой МЕРКЕЛЬ в Варшаве Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ. Как пишет издание, В.ЯНУКОВИЧ, в частности, пытаясь убедить А.МЕРКЕЛЬ в корыстных мотивах действий экс-премьера, сообщил канцлеру, что Ю.ТИМОШЕНКО согласилась на невыгодные для Украины газовые соглашения в обмен на обещание россиян закрыть дело о долге ЕЭСУ.

Но, как свидетельствуют источники ZN.UA, получить благосклонность канцлера Германии В.ЯНУКОВИЧУ не удалось.

"Во-первых, канцлер была раздражена опозданием ЯНУКОВИЧА на встречу с ней (длительная беседа с президентом Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ оправданием украинскому Президенту не послужила); во-вторых, к обсуждению нового обвинения против ТИМОШЕНКО она не была готова. Поэтому еще раз повторила, что политические фигуры должны нести политическую, а не уголовную ответственность, а их судьба должна решаться на выборах, а не в суде", - сообщает "Зеркало недели. Украина".

«Это что же получается: если бы в Германии действовало такое же законодательство, как в Украине, то после того как я перестала быть канцлером, меня мои противники вполне могли бы засадить в тюрьму, например, за решение оказать многомиллиардную помощь Греции?», - приблизительно так рассуждала, по словам источников издания, А.МЕРКЕЛЬ на встрече с В.ЯНУКОВИЧЕМ.