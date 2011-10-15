Королевская: за словами о реформах - поголовное воровство

Воровать и проводить реформы одновременно невозможно. За реформаторской риторикой украинской власти скрывается самоуправство бюрократии, повальное воровство чиновников, ухудшение условий ведения бизнеса и наступление на социальные права граждан.

Об этом заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ - народный депутат Украины (фракция «БЮТ – Батькивщина»), глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, во время публичных дебатов «Экономические реформы помогут побороть коррупцию в Украине», организованных Фондом эффективного управления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, она считает, что системная коррупция, которая в Украине достигла угрожающих размеров, должна быть искоренена еще до начала масштабных реформ. «Власти следует максимально ограничить вмешательство чиновников в сферу бизнеса, ликвидировать коррупционные функции, передать часть государственных полномочий саморегулируемым организациям, перегрузить самые коррупционные структуры и провести действительно масштабную дерегуляцию. Стране необходима система качественного обновления бюрократии. Но без всеобъемлющего антикоррупционного проекта все эти усилия не принесут ожидаемого результата», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Борьба с коррупцией достигла таких высот, что уже никаких взяток не хватает. Эти слова очень точно характеризуют результаты реформ в сфере борьбы с коррупцией. Говорить о реформах как о способе преодоления коррупции – это самый большой политический обман. За реформаторской риторикой скрывается самоуправство бюрократии, повальное воровство чиновников, ухудшение условий ведения бизнеса и наступление на социальные права граждан», - заявила депутат.

Она убеждена: «Нельзя поручать коррупционной бюрократии проведение реформ. Это все равно, что поручить бармену бороться с алкоголизмом в баре. Нынешняя бюрократия ничего не доведет до конца или извратит суть любых преобразований. Бюрократия успешно воспроизводит коррупцию. Борьба с коррупцией превращается в политический инструмент: преследования политических противников, усиления вертикали власти путем демонстративного наказания коррупционеров, не подчиняющихся этой власти».

По мнению народного депутата, экономические реформы не помогут преодолеть коррупцию, если на это не будет политической воли у руководства страны. «Размер взяток в Украине превратился в своеобразный индекс Доу-Джонса. Если объем взяток растет – значит, есть экономический рост в данной отрасли. С коррупцией можно либо бороться, либо сотрудничать. Третьего не дано. Проводить реформы, не поборов коррупции, значит пытаться достичь с коррупцией компромисса. Не сомневайтесь, что вы и не заметите, как окажетесь соучастником! Это все равно, что объявить лес заповедником и ожидать, что браконьеры добровольно превратятся в лесников», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава парламентского Комитета назвала три условия, которые необходимо выполнить, чтобы успешно побороть коррупцию. «Первое - иметь политическую волю на изменение самой модели экономических и политических отношений в стране. Второе - политики и чиновники должны начать с себя, потому что воровать и проводить реформы одновременно невозможно. Третье – необходим консолидированный запрос общества на такие изменения, подкрепленные политическими требованиями. Реформами должны заняться новые некоррумпированные лица в политике и государственном управлении», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.