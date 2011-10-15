Кожемякин: Янукович не намерен выпускать Тимошенко

Попытка реанимировать дело относительно ЕЭСУ является свидетельством того, что действующая власть не хочет делать хоть какие-то выводы из позиций и заявлений, которые прозвучали от руководителей ведущих стран мира.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей КОЖЕМЯКИН, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Служба безопасности Украины пытается реанимировать дело 15-летней давности в отношении ЕЭСУ - дело, которое было признано фальшивым и закрыто судами еще много лет тому назад», - отметил он.

«Срок давности по этому делу уже истек, а если СБУ считает иначе, то у них проблемы с арифметикой», - добавил А.КОЖЕМЯКИН.

По его мнению, «осознавая необходимость под давлением мировой и украинской общественности закрыть позорное газовое дело, нынешняя власть не собирается прекращать преследование лидера оппозиции».

«Я не верю в искренность Президента, когда он якобы с сожалением говорит об устарелости и несовершенстве законодательства, на основании которого привлекают к ответственности его политических оппонентов. Такими заявлениями и ссылкой на инициативы своего предшественника ЮЩЕНКО ЯНУКОВИЧ пытается хоть как-то «сохранить лицо», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

«Исходя из этого, я без особого оптимизма смотрю на возможность справедливого решения по делу Юлии ТИМОШЕНКО в апелляционной инстанции. И поэтому не верится в то, что в ближайшее время власть будет принимать меры, в т.ч. путем законодательных изменений, для освобождения из-за решетки Юлии ТИМОШЕНКО», - отметил он.

«Подтверждением моих слов может служить возбуждение еще одного уголовного дела в отношении лидера оппозиции», - добавил политик.

По мнению А.КОЖЕМЯКИНА, «цель всего этого лишь одна – не выпустить Юлию ТИМОШЕНКО из тюрьмы, потому что они боятся ее больше, чем требований цивилизованных стран».