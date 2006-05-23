СПУ дает задний ход?

Социалистическая партия Украины выступает против того, чтобы должности председателя Верховной Рады и премьер-министра Украины выносились за рамки коалиционного соглашения, говорится в уточнении пресс-службы СПУ, переданном агентству УНИАН.

Пресс-служба отмечает, что 21 и 22 мая некоторыми СМИ была распространена информация о том, что СПУ якобы предлагает вынести за рамки коалиционного соглашения должности премьер-министра и председателя Верховной Рады.

В сообщении пресс-службы партии говорится, что, более того, социалисты уже отмечали, что в разделе "Распределение сфер ответственности между субъектами коалиции" проекта коалиционного соглашения, согласованного СПУ и БЮТ, отмечается, что "участник коалиции, который получил наибольшее количество голосов среди других участников коалиции, вносит кандидатуру на должность премьер-министра Украины. Другие участники коалиции и Президент Украины не имеют права вето на эту кандидатуру". Кроме того, в этом же разделе предусматривается, что «Председатель Верховной Рады Украины определяется по отдельному политическому согласованию между руководителями субъектов коалиции и Президентом Украины».

Лидер СПУ Александр МОРОЗ неоднократно подчеркивал, что распределение данных должностей "должно быть предметом более широких политических консультаций, поскольку здесь закладывается баланс интересов власти и партий", сообщает пресс-служба СПУ.

Как сообщал УНИАН, 21 мая первый секретарь политсовета СПУ Иосиф ВИНСКИЙ в эксклюзивном интервью агентству сообщил, что БЮТ и СПУ предлагают вынести договоренности о должностях премьер-министра и Председателя Верховной Рады за рамки коалиционного соглашения.

Позже в тот же день на пресс-конференции в Киеве А.МОРОЗ подтвердил, что проект соглашения предлагает вынести из списка должностей, которые будут распределяться соглашением, должности премьера и спикера. “Это должен быть предмет более широких политических консультаций. Поскольку здесь закладывается баланс интересов власти и партий”, - сказал он.